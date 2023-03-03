Минобороны Украины потеряло порядка 700 тысяч долларов на закупке фляг по завышенным ценам Фото: REUTERS

Минобороны Украины закупило партию армейских фляг для военных по завышенной цене, из-за чего потери госбюджета составили порядка 700 тыс. долларов, сообщило издание «Главком». Реальная цена оказалась в 13,3 раза меньше той, по которой был выполнен госконтракт.

Заказ выполнила киевская компания «Пролог Сервис». Она поставила министерству обороны Украины 100 тыс. армейских фляг по цене 7,9 доллара за штуку. Рыночная стоимость такого товара составила всего 0,59 доллара за штуку. Потери государственного бюджета от этой сделки могли составить 700 тыс. долларов и более.

Расследование по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками минобороны Украины началось еще в июле 2022 года. По известным данным, контракт с «Пролог Сервис» заключил экс-директор департамента госзакупок минобороны Богдан Хмельницкий. Сейчас он находится в СИЗО.

Правоохранительные органы считают, что фирма использовала иностранные «серые» компании для подготовки фиктивных документов, обосновывающих завышенную стоимость.

Ранее в Пентагоне признали, что Украина погрязла в коррупции. Штаб-квартира минобороны США получает сведения о том, что Киев продает полученное от Запада оружие на черном рынке.