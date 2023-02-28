В Пентагоне признали, что Украина погрязла в коррупции Фото: REUTERS

Генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе сообщил, что в Вашингтон поступает информация о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву. Он отметил, что Америка признает коррумпированность киевского режима, но уверены, что техника и вооружение направляется «по назначению».

Пентагон запустил горячую линию, на которую люди могут сообщить обо всех предполагаемых проблемах. Как отметил Сторч, на нее поступает много обвинений в сторону Украины. Вашингтон признает, что коррупция в стране есть и составляет проблему, но поставляемое оружие Киев использует в правильных целях.

Отметим, что ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев продает западное вооружение африканским странам на черном рынке. Украина стала одним из центральных поставщиков техники и боеприпасов в даркнете.

В то же время арабский телеканал выпустил сюжет-расследование о коррупции Зеленского. Президент Украины оказался замешан в нескольких крупных скандалах.