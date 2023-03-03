В Сербии ответили на вопрос о поставках вооружений Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С самого начала конфликта на территории Украины Сербия не поставляла оружие ни России, ни Киеву. С таким официальным заявлением выступил глава сербского МИД Ивица Дачич. Также он подчеркнул, что такое разрешение не выдавалось и посредникам.

Как отмечает Дачич, Сербия никогда не поставляла ни оружие, ни боеприпасы ни в одну страну, которую считала бы спорной с международной точки зрения. И Украина с Россией также не стали исключениями из этого правила, а соответственно, никакого разрешения на поставки сербского вооружения не выдавалось, в том числе третьим лицам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что МИД РФ направил официальный запрос коллегам в Сербии, чтобы взять прямой комментарий о распространяющихся слухах о том, что Киев получает сербское вооружение. Мария Захарова отметила, что опираться в своей реакции на эти сообщения Москва будет только на факты.