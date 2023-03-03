Врио главы Запорожской области Балицкий подписал указ о переносе столицы региона в Мелитополь Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому новой столицей региона становится Мелитополь, а сама область разделяется на 16 административных единиц. Соответствующий документ был опубликован на сайте местной администрации, и уже вступил в силу.

Особенно стоит отметить, что были назначены три города регионального значения - Энергодар, Бердянск и Мелитополь. Все они стали отдельными городскими округами, а территориальные границы Мелитополя расширили до побережья Азовского моря. Остальные получили статус муниципальных округов.

В документе также сообщается, что все районные границы были возвращены к состоянию, в котором находились на момент 16 сентября 1991 года, когда были актуальны границы районирования Украинской ССР.

Ранее KP.RU сообщал о том, что глава Запорожской области Балицкий заявил о контроле российских войск над 62 % региона. Общую обстановку он охарактеризовал как затишье.