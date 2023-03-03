Блинкен: США выделили Киеву очередной пакет военной помощи на $400 млн Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 3 марта 2023 года о том, что США выделили Киеву очередной пакет военной помощи, общей суммой на 400 млн долларов. Сообщается, что в поставки войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

В следующих поставках киевский режим получит от Вашингтона боеприпасы для РСЗО, гаубиц и БМП Bradley. Также американцы планируют передать Зеленскому бронированные мостоукладчики, оборудование и взрывчатку для сноса зданий.

Оставшаяся часть выделенных средств пойдёт на то, чтобы обучить бойцов ВСУ обращению с западной техникой, и в целом проинструктировать их. Также Белый дом потратится на то, чтобы обеспечить обслуживание и поддержку передаваемой ВСУ техники.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ранее в пятницу этот пакет военной помощи от США анонсировал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.