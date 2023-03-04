Байден и Шольц договорились вводить антироссийские санкции «сколько необходимо» Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили о намерении продолжать «настолько долго, насколько это необходимо» вводить санкционные ограничения в отношении Москвы за проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сказано на сайте Белого дома, где уточняется, что к такому соглашению политики пришли во время переговоров в Вашингтоне.

В сообщении говорится о том, что Байден и Шольц «подтвердили свое обязательство возлагать на Россию ответственность за ее агрессию столько, сколько потребуется».

Кроме того, американский лидер и глава немецкого правительства призвали к «глобальной солидарности с народом Украины», а также в ходе своей встречи обсудили поддержку Киева в экономической, гуманитарной и политической сферах.

Как ранее сообщила администрации США высокого ранга, президент США и канцлер ФРГ планировали обсудить в Вашингтоне ситуацию на Украине, а также сообщалось, что «они оба сосредоточены на предстоящем саммите НАТО», который должен состояться в Вильнюсе в июле 2023 года.