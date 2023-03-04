Марочко заявил, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ на кременском направлении Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в субботу, 4 марта, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России максимально приблизились к позициям украинских войск в районе Кременной в ЛНР.

Марочко уточнил, что южнее города Кременная между позициями российской армии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не осталось «серых зон».

«В некоторых районах, расстояние до противника составляет порядка 40 м. Данный факт позволяет нашим военнослужащим вести диалог с украинскими боевиками без средств связи», — приводит РИА Новости слова подполковника.

Напомним, в среду, 1 марта, появилось сообщение о том, что российские десантники ведут наступление в районе Кременной. Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что удары наносятся, в том числе, и по опорным пунктам украинских войск.