Российский десант наступает на Кременном направлении при поддержке бронетехники

В наступлении задействована тяжелая огнеметная система "Солнцепек" Фото: Кадр видео

Российские десантники ведут наступление в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова военных в среду, 1 марта 2023 года.

Собеседники агентства уточнили, что поддержку наступательных действий ведет бронетехника, в том числе танки Т-90М "Прорыв". Кроме того, задействована тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Удары наносятся, в том числе, по опорным пунктам противника.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что несколько укрепленных точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в районе города Кременная. В наступательных действиях участвовал спецназ "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ.

Напомним, в конце февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения украинских войск впервые за долгое время попытались контратаковать российскую армию под Кременной, однако понесли "необоснованные потери", после чего были вынуждены вернуться на занимаемые ими ранее позиции.