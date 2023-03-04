Выручка Twitter за год упала на 40% Фото: REUTERS

Выручка американской компании Twitter в декабре прошлого года упала примерно на 40% по сравнению с показателем годом ранее, что произошло после отказа рекламодателей в сотрудничестве. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

Уточняется, что о снижении выручки, а также чистой прибыли Twitter в 2022 годом по сравнению с показателями за 2021 года инвесторам стало известно от руководства компании. Издание напоминает, что в октябре 2022 года компанию приобрел владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, после чего Twitter стал частной компанией, перестав предоставлять финансовую отчетность.

«Twitter сообщила о снижении доходов и полученной прибыли за декабрь после того, как многие рекламодатели отказались от платформы социальной сети после ее приобретения Илоном Маском», - передает издание.

Напомним, в феврале этого года Илон Маск заявил о назначении новым гендиректором Twitter своей собаки.