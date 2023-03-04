Шойгу проинспектировал группировку российских войск "Восток" в зоне спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки российских войск «Восток» при работе в зоне проведения специальной военной операции, заслушав доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который рассказал о текущей обстановке и действиях войск. Об этом в субботу, 4 марта, заявили в российском военном ведомстве.

Шойгу также заслушал доклады командующих объединениями и соединениями, который доложили министру о выполнении боевых задач на главных направлениях.

Отмечается, что глава военного ведомства обратил внимание на организацию обеспечения войск, работу медицинских подразделений, создание хороших условий для безопасного размещения военных в полевых условиях и строительство укреплений.

Кроме того, Шойгу вручил государственные награды отличившимся военным, поблагодарив их за героизм.

Напомним, пару дней назад, 1 марта, Шойгу утвердил порядок обеспечения вооружением добровольческих формирований. Как писал сайт KP.RU, министр определил правила передачи отрядам материально-технических средств, военной техники, а также продовольствия и вещей