Сергей Шойгу вручил госнаграды военнослужащим на передовой

Шойгу вручил госнаграды военнослужащим на передовой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время инспектирования группировки российских войск «Восток» вручил государственные награды военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой, поблагодарив их за самоотверженность и героизм. Об этом в субботу, 4 марта, заявили в российском военном ведомстве.

В заявлении говорится о том, что Шойгу поблагодарил за самоотверженность и героизм военных, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, вручив им государственные награды, среди которых ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия «Георгиевский крест».

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!», - заявил министр, обращаясь к военнослужащим.

Как писал сайт KP.RU, Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток», заслушав также доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который доложил ему о текущей обстановке и действиях войск.