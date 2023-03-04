Рогов заявил о назревающем в Запорожье бунте против режима Зеленского Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в субботу, 4 марта, заявил, что в городе Запорожье, который остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарастает недовольство украинским режимом.

По словам Рогова, президент Украины Владимир Зеленский, а также его окружение «проиграли битву за души и умы запорожцев», указывая на то, что сейчас в Запорожье назревает «бунт и недовольство».

«Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации, указывая на то, что в городе можно увидеть все больше случаев неповиновения украинским властям.

Напомним, ранее Рогов заявил, что украинские войска грабят население, которое находится в подконтрольной Украине части Запорожской области.