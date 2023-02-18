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НовостиПолитика18 февраля 2023 6:46

Рогов заявил, что ВСУ нещадно грабят население в подконтрольной Киеву части Запорожской области

По оценке политика, это связано с пониманием украинских войск, что вскоре придется бежать
Роман КИЛЬМЯШКИН
Грабежи жителей Запорожской области со стороны ВСУ участились

Грабежи жителей Запорожской области со стороны ВСУ участились

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нещадно грабят население в подконтрольной Киеву части Запорожской области, так как понимают, что вскоре придется бежать. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

"Украинские оккупанты, выдавая себя за защитников, нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни", - уточнил Рогов.

По его словам, на этом фоне местные жители прячутся, всеми силами стараясь избегать встреч с военными ВСУ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов сообщил, что украинские войска скопили группировку численностью 20 тысяч человек на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По его оценке, этого будет недостаточно для организации полномасштабного наступления.

Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что киевский режим вывозит ценности из Херсонского литературного музея, что свидетельствует о планах отступления ВСУ.