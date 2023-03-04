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НовостиПроисшествия4 марта 2023 7:17

Жительница Москвы задержана за оказание финансовой помощи ВСУ

Подозреваемая была задержана при попытке выезда из России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Жительница Москвы задержана за оказание финансовой помощи ВСУ

Жительница Москвы задержана за оказание финансовой помощи ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Министерство внутренних дел РФ задержали жительницу Москвы за государственную измену в виде финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 4 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», - сказано в заявлении, сделанном в ЦОС.

Сообщается, что подозреваемая была задержана в Москве при попытке выезда из страны.

Согласно статье 275 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде тюремного заключения от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напомним, днем ранее, 3 марта, в Херсонской области задержали мужчину, который передавал украинским войскам данные о местонахождении российской армии.