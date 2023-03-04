Жительница Москвы задержана за оказание финансовой помощи ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Министерство внутренних дел РФ задержали жительницу Москвы за государственную измену в виде финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 4 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», - сказано в заявлении, сделанном в ЦОС.

Сообщается, что подозреваемая была задержана в Москве при попытке выезда из страны.

Согласно статье 275 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде тюремного заключения от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напомним, днем ранее, 3 марта, в Херсонской области задержали мужчину, который передавал украинским войскам данные о местонахождении российской армии.