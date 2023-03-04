В Европарламенте призвали расследовать взрывы на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Депутат Европарламента Мик Уоллес, комментируя вопрос о причастности Вашингтона к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил, что Европейский союз полностью подчинен США, призвав Брюссель начать расследования произошедших диверсий.

«Диверсия на "Северных потоках" была спланированным террористическим актом на важнейшей европейской инфраструктуре, и ЕС до сих пор не хочет знать, кто это сделал», - приводит Exxpress слова депутата, сказанные в Европарламенте.

Уоллес назвал расследование взрывов на трубопроводах важнейшим для европейской повестки, напомнив, что американский журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон несет ответственность за подрыв.

«Неужели мы теперь настолько зависим от их империи, что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом? Что, во имя Бога, случилось с Европой», - отметил он.

Напомним, днем ранее, 3 марта, Херш назвал США единственными подозреваемыми в диверсиях, совершенных на «Северных потоках».