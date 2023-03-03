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НовостиВ мире3 марта 2023 11:06

Журналист Херш назвал США единственными подозреваемыми в диверсиях на «Северных потоках»

Херш отметил, что ранее много изучал газовый, а также нефтяной бизнес
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Журналист Херш назвал США единственными подозреваемыми в диверсиях на «Северных потоках»

Журналист Херш назвал США единственными подозреваемыми в диверсиях на «Северных потоках»

Фото: REUTERS

Вашингтон всегда был единственным подозреваемыми в диверсиях, совершенных на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Такое заявление в пятницу, 3 марта, сделал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Мы уже вложили к этому моменту 113 млрд долларов в украинский конфликт», - отметил он, заявив, что эти подсчеты не включают средств, выделенных Североатлантическим альянсом и другими западными странами.

Херш заявил, что ранее много изучал газовый, а также нефтяной бизнес, встречаясь с людьми и готовя различные материалы для изданий The New York Times, New York Magazine и London Review of Books, добавив, что все еще занимается этим.

«Единственным подозреваемым во взрывах на «Северных потоках», если говорить об очевидном, были США», - заявил он в интервью Центральному телевидению Китая.

Напомним, ранее Херш рассказал об итогах своего расследования, согласно которому взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы, а декомпрессионную камеру для них доставило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в Норвегию. По его словам, все это было организовано в момент учений НАТО.