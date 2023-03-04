Землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от Новой Зеландии Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано утром в субботу, 4 марта, в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, который входит в состав Новой Зеландии. Об этом заявил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как передает сейсмологический центр, эпицентр подземных скачков находился в 761 километрах к северо-востоку от города Тауранга, население которого составляет 110 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 километрах.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Угрозу цунами не объявлено.

Напомним, накануне сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс заявил о сейсмической активности в этом месяце, на что, по его словам, повлияет сближение планет, которое произойдет 2 и 5 марта 2023 года и может привести к мегаземлетрясению в период с 3 по 7 марта этого года. Как писал сайт KP.RU, по его прогнозам, в зону мегаземлетрясения попадут 12 регионов мира.