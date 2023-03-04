В компартии ФРГ заявили о несогласии немцев с отправкой вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие немцы не одобряют ни отправку вооружения Украине, ни санкционную политику против России. Такое заявление сделал секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке, указав на то, что Берлин, как и Киев, находится под властью Североатлантического альянса, а также Вашингтона.

«Русские и украинцы - братья. Но я думаю, что политика Украины осуществляется под влиянием извне - из США и Германии. И правительство в Киеве - это кукла НАТО», - приводит РИА Новости слова Натке, который в составе делегации европейских общественников, политиков, а также журналистов прибыл в Донбасс для ознакомления с ситуацией.

Натке заявляет, что многим немцам не нравится Североатлантический альянс, а отправку вооружения Киеву, по его словам, не одобряет свыше 70% немцев.

Напомним, в конце февраля этого года Германия передала Украине новую партию техники, в том числе шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь крупнотоннажных грузовиков Zetros.