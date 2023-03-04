Китай назвал причины наращивания военного бюджета Фото: REUTERS

Пекин наращивает оборонный бюджет из-за необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности, а также выполнять свои обязательства. Такое заявление в субботу, 4 марта, на пресс-конференции сделал официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао.

«Наращивание расходов на оборону связано и с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности, и с необходимостью выполнять обязательства крупной страны», — сказал представитель китайского законодательного органа.

Ван Чао заявил, что масштабы военных расходов страны определяются за счет «комплексного учета потребностей оборонного строительства», а также посредством уровня развития экономики, что она назвала является «общепринятой практикой во всех странах мира».

При этом представитель первой сессии ВСНП не назвал никаких цифр, указав на то, что все данный будут представлен в проекте бюджета страны на текущей год.

Напомним, днем ранее, 3 марта, Белый дом заявил о желании Вашингтона видеть Пекин среди стран, оказывающий военную помощь Киеву, а также вновь предостерег Китай от оказания «военной помощи России».