В России приступили к разработке нового противолодочного самолета

Самолет будет оснащаться четырьмя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117 Фото: wikimedia.org

Специалисты одного из ОКБ России сообщили о разработках нового основного противолодочного самолета. По их словам, новый самолет заменит советский Ил-38, и будет иметь стандартную для самолетов подобного класса компоновку с четырьмя турбовинтовыми двигателями российского производства. Подробные характеристики нового самолета не раскрываются, но отмечается, что они "будут типичные” для турбовинтовых самолетов подобного класса. О старте разработок сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Отдельно источник отметил, что самолет получит самое современное бортовое оборудование, бортовой компьютер и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, а номенклатура вооружения значительно вырастет по сравнению с Ил-38. Самолет будет строиться почти полностью на отечественной электронике и комплектующих.

В России активно возрождается отечественное авиастроение, недавно сайт KP.RU рассказывал об успешных испытаниях первого самолета МС-21, сменившего американский двигатель на российский.