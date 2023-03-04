Немецкий концерн Rheinmetall обсуждает создание на Украине завода для выпуска до 400 танков в год Фото: REUTERS

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на украинской территории завода, способного выпускать в год до 400 новейших танков Panther. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер.

«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за 200 млн евро», - сказал глава концерна в интервью газете Rheinische Post, назвав переговоры с украинскими властями «многообещающими», а также заявив, что компания ожидает принятия решения «в ближайшие два месяца»

По его словам, Киеву необходимо 600-800 танков, а даже если бы ФРГ передала Украине «все имеющиеся у нее в распоряжении 300 Leopard-2, этого было бы явно слишком мало». Он также уточнил, что Rheinmetall может поставить примерно 250 единиц боевой техники.

«Из 50 Leopard-2A4 готовы около 30 танков, к ним добавляются около 100 Leopard-1 старой модели, из которых мы можем снова подготовить 88 единиц», - отметил глава компании.

Напомним, о своих планах развернуть производство новейших танков на Украине немецкий концерн заявил еще в начале февраля этого года, заявив также о намерении поставить Киеву самый современный боевой танк Panther.