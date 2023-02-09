Германский концерн Rheinmetall заявил о готовности развернуть производство новейших танков на Украине Фото: REUTERS

Германский военно-промышленный концерн Rheinmetall готов построить на Украине завод по производству новейших танков, заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.

В интервью газете Handelsblatt он отметил, что Киев заинтересован в боевых машинах Lynx и танках Panther, «то есть в самых современных БМП и танках». По словам Паппергера, концерн намерен поставить Украине самый современный основной боевой танк Panther, но пока он имеется только в виде демонстрационной модели. Rheinmetall готов начать его производство и передать танк Киеву «через 15–18 месяцев», добавил гендиректор компании.

Напомним, Германия может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов германской промышленности. Речь идет о компаниях Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau, которые могут отремонтировать и передать Киеву большую часть танков, которыми они располагают. До этого концерн Rheinmetall заявил о готовности отправить Киеву 139 танков Leopard.