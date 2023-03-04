Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о получении приказа покинуть Артемовск Фото: REUTERS

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в субботу, 4 марта, заявил о получении приказа покинуть Артемовск, где, по его словам, он проходил службу в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения вооруженных сил Украины Бахмута и продолжить службу в территориальной обороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление», — написал он на своей странице в соцсети.

Луценко считает, что такое решение является «мелкой политической местью», отметив также, что «друзья» президента Украины Владимира Зеленского не спешат занять его место на передовой.

Напомним, в пятницу, 3 марта, командир подразделения украинских войск «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» также заявил о получении приказа немедленно покинуть Артемовск, подчеркнув, что ситуация для ВСУ в городе критическая.