Медведев назвал планы концерна Rheinmetall по строительству танкового завода на Украине троллингом киевского режима

Медведев назвал планы концерна Rheinmetall по строительству танкового завода троллингом киевского режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление немецкого оборонного концерн Rheinmetall о переговорах по вопросу строительства танкового завода на Украине, назвав подобные планы «троллингом киевского режима».

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что открытие такого завода «будет должным образом отмечено салютом из "Калибров"», а также «других пиротехнических устройств».

Напомним, сегодня, 4 марта, глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ведет переговоры с Киевом о строительстве на Украине завода, который буде способен выпускать в год до 400 новейших танков Panther. По его словам переговоры с украинскими властями «многообещающие».