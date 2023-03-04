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НовостиПолитика4 марта 2023 11:01

Медведев назвал планы концерна Rheinmetall по строительству танкового завода на Украине троллингом киевского режима

Политик отметил, что открытие такого завода «будет должным образом отмечено салютом из "Калибров"»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев назвал планы концерна Rheinmetall по строительству танкового завода троллингом киевского режима

Медведев назвал планы концерна Rheinmetall по строительству танкового завода троллингом киевского режима

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление немецкого оборонного концерн Rheinmetall о переговорах по вопросу строительства танкового завода на Украине, назвав подобные планы «троллингом киевского режима».

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что открытие такого завода «будет должным образом отмечено салютом из "Калибров"», а также «других пиротехнических устройств».

Напомним, сегодня, 4 марта, глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ведет переговоры с Киевом о строительстве на Украине завода, который буде способен выпускать в год до 400 новейших танков Panther. По его словам переговоры с украинскими властями «многообещающие».