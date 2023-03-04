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НовостиВ мире4 марта 2023 12:27

Умер Серджо Д'Анджело, вывезший из СССР рукопись «Доктора Живаго» итальянец

Серджо Д'Анджело скончался в возрасте 100 лет
Сергей КУДРИН
Фото: личный архив Серджо Д'Анджело

Фото: личный архив Серджо Д'Анджело

Итальянский журналист Серджо Д'Анджело, известный тем что в 1956 году тайно вывез с территории СССР рукопись Бориса Пастернака «Доктор Живаго», скончался 4 марта 2023 года, в столетнем возрасте. Это подтверждает издательский дом Feltrinelli, опубликовавший работу Пастернака в 1957 году.

Роман «Доктор Живаго» Борис Пастернак написал в десятилетие между 1945 и 1955 годами, а в 1956 году его рукопись была вывезена Д'Анджело в Италию. Там оригинальное произведение перевели на итальянский язык и опубликовали, после чего оно получило всемирную известность. Произведение советского писателя было переведено Пьетро Цветеремичем, а напечатано - в 1957 году.

Уже через год после выхода в печать, в 1958 году, Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе за его роман, однако писателю пришлось от неё отказаться. Спустя много лет после его смерти, в 1989 году, награду за Бориса Пастернака получил его сын - Евгений Пастернак.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 4 марта 2023 года также стало известно о том, что скончался актёр Том Сайзмор, знаменитый по фильму «Спасти рядового Райана».