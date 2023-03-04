Служащие в Херсонской области бойцы ВСУ остались без специальных доплат в размере 100 тысяч гривен Фото: REUTERS

Множество украинских военнослужащих, находящихся в Херсонской области, не получат больше специальных, «фронтовых» доплат, из-за того что их точки дислокации были исключены командованием из «зоны боевых действий». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Конкретно речь идёт о тех бойцах ВСУ, которые служат на правом берегу реки Днепр. Несмотря на то, что эта зона фактически является линией фронта, украинское командование решило исключить правый берег, а также несколько плавней и островов в этом районе из зоны боевых действий.

Из-за этого решения доплат лишились сотни военнослужащих, которые раньше получали по 100 тыс. гривен ежемесячно, в качестве специальных, фронтовых выплат. По нынешнему курсу это примерно 2,7 тыс. долларов США.

Ранее KP.RU сообщал о том, что американский военный Дрейвен обратился к украинским военнослужащим, с призывом перестать поддерживать Зеленского и перейти на сторону России.