Захарова: “помощь” Лондона Сирии пойдет на агитацию против Асада, а не на восстановление после землетрясения

Мария Захарова прокомментировала “помощь” Лондона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деньги, выделяемые Лондоном на ликвидацию последствий землетрясения в Сирии, будут потрачены для "создания новых антиасадовских агитационных роликов" "Белыми касками". Об этом Захарова написала в субботу в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, организация “Белые каски” занимается антиправительственной агитацией, а также ответственна за инсценировки с применением химического оружия во время гражданской войны в Сирии. Она отметила, что “Белые каски” не занимаются гуманитарной деятельностью, а передаваемые Лондоном деньги не будут использованы, чтобы доставать из под завалов пострадавших сирийцев.

"Лондон перевел £800 тыс. белокасочникам - вместо того, чтобы действительно помочь пострадавшим <...> Выбирая между моралью и пиаром, британские элиты всегда предпочтут свои истинные ценности - пиар", - заключила Захарова.

Также в своем посте официальный представитель МИД РФ заметила вклад МЧС России в помощь по ликвидации последствий чудовищного землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года. О работе наших спасателей сайт KP.RU писал в этой статье.