Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 марта 2023 17:01

Глава МО РФ Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам поставок боеприпасов российским солдатам

Также Шойгу поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач СВО
Сергей КУДРИН
Глава МО РФ Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам поставок боеприпасов российским солдатам

Глава МО РФ Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам поставок боеприпасов российским солдатам

Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл 4 марта 2023 года совещание с заместителями, в рамках штаба объединённой группировки войск. Основным вопросом повестки было обсуждение непрерывных поставок боеприпасов российским военным подразделениям, о чём сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Также особое внимание было уделено вопросам боевой подготовки резервных подразделений, военно-политической работе и в целом - всестороннему обеспечению российской армии. Также Шойгу встретился с военнослужащими, которым вручил награды. Например, министр выдал солдатам «Золотые Звёзды», «Георгиевские кресты» и медали «За отвагу».

Шойгу обратился ко всем военнослужащим России, находящимся в зоне действия СВО, поблагодарив их за мужество и отвагу. Он отметил высококлассное исполнение обязанностей нашими военными, и точное выполнение задач, а в конце пожелал им успехов и новых подвигов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Сергей Шойгу выдал российским военнослужащим награды на передовой, во время инспектирования позиций Восточной группировки ВС РФ.