Глава МО РФ Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам поставок боеприпасов российским солдатам Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл 4 марта 2023 года совещание с заместителями, в рамках штаба объединённой группировки войск. Основным вопросом повестки было обсуждение непрерывных поставок боеприпасов российским военным подразделениям, о чём сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Также особое внимание было уделено вопросам боевой подготовки резервных подразделений, военно-политической работе и в целом - всестороннему обеспечению российской армии. Также Шойгу встретился с военнослужащими, которым вручил награды. Например, министр выдал солдатам «Золотые Звёзды», «Георгиевские кресты» и медали «За отвагу».

Шойгу обратился ко всем военнослужащим России, находящимся в зоне действия СВО, поблагодарив их за мужество и отвагу. Он отметил высококлассное исполнение обязанностей нашими военными, и точное выполнение задач, а в конце пожелал им успехов и новых подвигов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Сергей Шойгу выдал российским военнослужащим награды на передовой, во время инспектирования позиций Восточной группировки ВС РФ.