Бывший советник Кучмы Соскин потребовал от Зеленского сложить полномочия Фото: REUTERS

Владимир Зеленский обязан сложить полномочия и покинуть пост Президента, если он не в состоянии взять под контроль ситуацию в своей стране. С таким заявлением выступил 4 марта бывший советник Леонида Кучмы, второго президента Украины, Олег Соскин.

Как отметил Соскин, сегодня на Украине сложились крайне неблагополучные, тяжёлые условия для граждан. Людям не на что, порой, даже хлеб купить, молока вовсе нет в продаже, в то время как киевские власти продолжают наживаться на ситуации и своём народе. «С жиру бесятся», говорит экс-советник.

Итогом мысли Соскина стало то, что киевскому режиму стоило бы сосредоточиться не на ограничении свобод СМИ, а на проблемах своих граждан, и без того находящихся в крайне трудном положении.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о том, что после конфликта Украина сохранит территориальную целостность.