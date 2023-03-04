Украинский посол в Великобритании заявил об удвоенных поставках танков и гаубиц от Лондона Фото: Александр ГЛУЗ

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в субботу, 4 марта, что королевство отправит Киеву вдвое больше танков Challenger 2 и гаубиц AS-90, чем обещало изначально. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

По словам Пристайко, британцы согласились удвоить весь грядущий пакет военной помощи, который помимо танков и самоходных гаубиц также включает обучение украинских военных. Теперь вместо 14 танков Лондон отправит на Украину вдвое больше «Челленджеров». Также посол не забыл упомянуть о продолжающихся попытках запросить военные самолёты для ВСУ.

Однако поставки гаубиц в цифрах Пристайко несколько преувеличил, говоря о том, что Лондон удвоит их. Если раньше Киев ждал 30 155-миллиметровых установок, то после визита Зеленского британцы отправят не 60, как можно было бы подумать, а 33 самоходки AS-90.

А вот количество бойцов ВСУ, которых британская армия готова взять на обучение, Лондон предложил увеличить даже не вдвое, а в 2,5 раза. Всего, по словам Пристайко, британцы обучили уже 25 тыс. украинских солдат.

Ранее KP.RU сообщал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил нулевое влияние поставок западного вооружения Киеву на исход спецоперации.