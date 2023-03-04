Премьер Латвии Кариньш назвал поставку Украине истребителей вопросом времени

Глава правительства Латвии назвал поставку истребителей Киеву вопросом времени. Фото: REUTERS

Поставка Киеву истребителей со стороны Запада является лишь вопросом времени. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Поставка боевых самолетов - это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», - сказал Кариньш в интервью журналу Spiegel, которое опубликовано в субботу 4 марта.

Латвийский премьер добавил, что Украина должна стать членом ЕС и НАТО.

Кариньш подчеркнул, что Латвия могла бы передать Киеву танки и истребители, но сама не располагает подобной военной техникой.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина ведет в ускоренном режиме переговоры о передаче странами Запада Киеву боевой авиации.

Также сообщалось, что замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал Германию поставить Киеву самолеты и баллистические ракеты и потребовал у Берлина «все доступные тяжелые вооружения».

Тем временем глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post заявил о «многообещающих» переговорах с Киевом по строительству на Украине завода по производству танков.