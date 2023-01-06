Замглавы МИД Украины призвал Германию поставить Киеву самолеты и баллистические ракеты

Украинский дипломат Мельник, ранее обозвавший Шольца "обиженной ливерной колбасой", потребовал от Германии "все возможные виды вооружений". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Украины призвали правительство ФРГ предоставить Киеву «все возможные виды вооружений». Об этом сказал заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Андрей Мельник в интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. Интервью опубликовано в пятницу 6 января.

Мельник назвал обещание Германии поставить Киеву БМП Marder «первым нарушением табу» на поставку летального вооружения Украине и призвал власти ФРГ предоставить Киеву «все доступные тяжелые вооружения».

Украинский дипломат назвал боевые танки и дроны, истребители, военные корабли, подводные лодки и баллистические ракеты среди вооружений, поставки которых Украина незамедлительно ждет от Берлина.

Андрей Мельник ранее был послом Украины в Германии. Это он придумал новое оскорбление для канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Германия не хочет поставлять Киеву боевые танки.

Напомним, в феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять летальное оружие Украине и объяснил, почему его страна занимает такую позицию в отношении поставок боеприпасов в данный регион.

Позже Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, отметил он.

Тем временем США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, об этом официально объявлено в пятницу 6 января.