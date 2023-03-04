Число погибших после землетрясений в Турции приблизилось к 46 тысячам

Число погибших после землетрясения в Турции приблизилось к 46 тысячам. Фото: REUTERS

Почти 46 тысяч человек погибли после серии землетрясений в Турции. Об этом в субботу 4 марта заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По словам чиновника, более четырех тысяч погибших – граждане Сирии.

«Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии», - сказал Сойлу в интервью телеканалу Huberturk.

Министр сообщил, что всего в результате землетрясений обрушилось 26 300 зданий. С момента первого землетрясения зафиксировано более 13 тысяч повторных толчков, добавил Сулейман Сойлу.

Тем временем сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс прогнозирует, что в марте 2023 года 12 регионов мира попадут в зону мегаземлетрясения. По мнению ученого, это будут южная часть Японии, Португалия, Греция, Индонезия, Пакистан. Мегаземлетрясение затронет также часть Северной Америки и России, в частности, Курильские острова. Хугербитс считает, что на сейсмическую активность повлияет сближение планет, которое произойдет 2 и 5 марта и может привести к мегаземлетрясению в период с 3 по 7 марта.

Первые землетрясения в Турции зарегистрировали 6 февраля. Тогда мощнейшие за современную историю государства подземные толчки произошли на юго-востоке страны. Их мощность составила 7,4 и 7,7.