Сенатор Пушков: конфликт между США и Китаем неизбежен

Сенатор Пушков считает, что конфликт между США и Китаем неизбежен.
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Конфликт между США и Китаем неизбежен, более того, де-факто он уже начался. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, проанализировав шаги, которые предпринимают Соединенные Штаты и КНР.
«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты. Об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая. Избежать его никак не удастся», - написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди высказала мнение, что для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем.
Как США обкладывают Китай военными базами, готовясь разжечь крупный конфликт в Азии, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США нагнетают ситуацию с правами уйгуров в Китае для разжигания гражданской войны.
Тем временем военный эксперт Жилин высказал мнение, что США создают новый конфликт, в который втянутся Китай и Россия.