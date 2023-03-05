Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 марта 2023 1:47

Сенатор Пушков: конфликт между США и Китаем неизбежен

Российский политик заявил, что американско-китайский конфликт уже начался
Мария ПАВЛОВА
Сенатор Пушков считает, что конфликт между США и Китаем неизбежен.

Сенатор Пушков считает, что конфликт между США и Китаем неизбежен.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конфликт между США и Китаем неизбежен, более того, де-факто он уже начался. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, проанализировав шаги, которые предпринимают Соединенные Штаты и КНР.

«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты. Об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая. Избежать его никак не удастся», - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди высказала мнение, что для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем.

Как США обкладывают Китай военными базами, готовясь разжечь крупный конфликт в Азии, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США нагнетают ситуацию с правами уйгуров в Китае для разжигания гражданской войны.

Тем временем военный эксперт Жилин высказал мнение, что США создают новый конфликт, в который втянутся Китай и Россия.