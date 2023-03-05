Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня в 2023 году Фото: REUTERS

Китай в 2023 году намерен продолжить решительную борьбу против независимости Тайваня и содействовать воссоединению. Об этом говорится в социально-экономическом плане развития страны на 2023 год, которые опубликовали в рамках открытия парламентской сессии.

В Китае не признают суверенитет Китайской Республики, под контролем которой остается Тайваньский регион. В 2023 году Пекин намерен воссоединиться с ним, однако в документе отмечают, что отношения будут восстанавливать мирным путем.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Независимые контакты территории, которую КНР считает своей провинцией с чиновниками и дипломатами других стран и международных организаций, в Поднебесной не допускают, поэтому власти Пекина возобновили усилия по воссоединению с регионом.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США готовятся к театру военных действий на Тайване, построенному по украинскому сценарию. В связи с такими прогнозами политики предсказывают скорое начало американско-китайской войны.