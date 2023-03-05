Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке в зоне СВО Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки в зоне военной спецоперации заслушал доклады командующих группировок по обстановке и дальнейшим планам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений, — рассказали в Министерстве обороны России.

Ранее сообщалось, что глава МО России Сергей Шойгу 4 марта 2023 года провел совещание с заместителями. Основной темой обсуждения стала непрерывность поставок боеприпасов военным подразделениям.

Также Шойгу вручил «Золотые Звезды», «Георгиевские кресты», медали «За отвагу» и другие награды отличившимся военным.