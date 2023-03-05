В Европе сообщили о снижении запасов газа ниже 60%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 60 процентов Фото: REUTERS

Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) опубликовала на своем сайте данные о снижении запасов газа в хранилищах ниже 60 процентов. По состоянию на 3 марта объем газа в подземных хранилищах Европы составил около 65 миллиардов кубометров, что соответствует заполнению на 59.57 процента.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что текущий показатель заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе примерно на 20 п.п. выше, чем в среднем в это же время за прошедшие пять лет. Для сравнения, в отопительный сезон 2021–2022 года показатель заполнения опустился ниже 60 процентов уже 15 декабря.

Напомним, что в начале 2023 года в Еврокомиссии сообщали, что газохранилища ЕС заполнены на 83 процента, что выше показателей 2022 года на 13 процентов. Европа пыталась отказаться от российского газа и до украинского кризиса, однако полностью от поставок голубого топлива из России отказаться не смогла.