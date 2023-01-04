В Еврокомиссии сообщили, что газохранилища ЕС заполнены на 83%

Запасы газа в ЕС превышает прошлогодние показатели на 13% Фото: REUTERS

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что газовые хранилища Евросоюза заполнены на данный момент на 83%, что превышает прошлогодние показатели на 13%. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Брюсселе .

"По последним данным, газохранилища были заполнены на 83%, почти на 84%. Это на 13% больше, чем в это же время год назад. Ситуация в этом году лучше, чем в среднем в предыдущие годы", - сказала она.

Представитель ЕК Тим Макфи подтвердил, что у ЕС "здоровый уровень газа" в хранилищах к началу 2023 года, однако, подготовку к следующему зимнему сезону он назвал "вызовом" для Европы, предрекая трудности с пополнением запасов.

Напомним, цена газа в Европе по итогам декабря 2022 года снизилась на 48% относительно показателей в конце ноября и составила около 845 долларов за 1 тыс. куб. м. Итоговые показатели взяли с лондонской биржи ICE о январском и февральском фьючерсах ТАСС и сопоставили со своими расчетами. Главным фактором такого падения цены стала очень теплая погода в Европе и высокие запасы газа в хранилищах.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе падают из-за теплой и ветреной погоды, а также большого объема заполненности подземных хранилищ сжиженного газа (ПХГ). Такое замечание сделал сегодня, 31 декабря, в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.