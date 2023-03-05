Вучич: Сербия не поставляет вооружение ни России, ни Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине. Также приняты дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов, которые продают в другие страны, третьей стороне.

— Мы не продавали ни оружие, ни боеприпасы ни России, ни Украине. Для Сербии существует в соответствии с международными законами так называемый конечный пользователь, и только таким странам Сербия может осуществлять поставки, — подчеркнул Вучич.

В каждом контракте, в том числе и с Турцией, Белград добавил пункт о запрете на перепродажу поставляемых боеприпасов третьей стороне.

Вучич напомнил, что ранее сербское военное предприятие «Крушик» уже обвиняли в поставках в зоны конфликтов. Тогда оказалось, что Сербия тогда была не причем. Сейчас же неизвестные, которые распространяют информацию о военных поставках Украине, хотят хотят нанести удар по авторитету Белграда в России, заявил Вучич.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Сербии официальную позицию по поводу информации о поставках Украине боеприпасов.