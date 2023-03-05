Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 марта 2023 10:47

Вучич: Сербия не поставляет вооружение ни России, ни Украине

Также Белград позаботился о том, чтобы боеприпасы, которые они продают другим странам, не попали к третьим лицам
Мила ГЕНЬ
Вучич: Сербия не поставляет вооружение ни России, ни Украине

Вучич: Сербия не поставляет вооружение ни России, ни Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине. Также приняты дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов, которые продают в другие страны, третьей стороне.

— Мы не продавали ни оружие, ни боеприпасы ни России, ни Украине. Для Сербии существует в соответствии с международными законами так называемый конечный пользователь, и только таким странам Сербия может осуществлять поставки, — подчеркнул Вучич.

В каждом контракте, в том числе и с Турцией, Белград добавил пункт о запрете на перепродажу поставляемых боеприпасов третьей стороне.

Вучич напомнил, что ранее сербское военное предприятие «Крушик» уже обвиняли в поставках в зоны конфликтов. Тогда оказалось, что Сербия тогда была не причем. Сейчас же неизвестные, которые распространяют информацию о военных поставках Украине, хотят хотят нанести удар по авторитету Белграда в России, заявил Вучич.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Сербии официальную позицию по поводу информации о поставках Украине боеприпасов.