Киев создает ударную группировку в Днепропетровской области Фото: REUTERS

Украинские войска создают наступательную группировку для атаки в Запорожской области. Замечена значительная концентрация боевиков ВСУ в Днепропетровской области Украины, а также в районе города Запорожье. На сегодняшний день туда отправлено около 12 тысяч солдат ВСУ, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, президент Зеленский подготавливает наступление на южном направлении с целью рассечь группировку войск России. Есть высокая вероятность, что армия Украины может начать наступление в конце марта - начале апреля, заметил Рогов.

Сайт KP.RU ранее приводил слова члена ГСА Рогова о том, что среди перебрасываемых в район Запорожья сил ВСУ более трех тысяч солдат проходили подготовку в Британии.