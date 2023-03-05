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НовостиПолитика5 марта 2023 13:07

Киев формирует ударную группировку для наступления в Запорожской области

Рогов: ВСУ создают ударную группировку для наступления на юге
Сергей ЧИКОВ
Киев создает ударную группировку в Днепропетровской области

Киев создает ударную группировку в Днепропетровской области

Фото: REUTERS

Украинские войска создают наступательную группировку для атаки в Запорожской области. Замечена значительная концентрация боевиков ВСУ в Днепропетровской области Украины, а также в районе города Запорожье. На сегодняшний день туда отправлено около 12 тысяч солдат ВСУ, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, президент Зеленский подготавливает наступление на южном направлении с целью рассечь группировку войск России. Есть высокая вероятность, что армия Украины может начать наступление в конце марта - начале апреля, заметил Рогов.

Сайт KP.RU ранее приводил слова члена ГСА Рогова о том, что среди перебрасываемых в район Запорожья сил ВСУ более трех тысяч солдат проходили подготовку в Британии.