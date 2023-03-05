Киев перебросит в Запорожье до трех с половиной тысяч боевиков Фото: REUTERS

ВСУ перебрасывают на территорию Запорожской области солдат, прошедших подготовку в Великобритании. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета региональной администрации Владимира Рогова, Киев перебросил в город Запорожье около трех с половиной тысяч боевиков, которые прошли курс обучения на британских военных базах. Данную информацию Рогов рассказал РИА Новости в воскресение, 5 марта.

По информации СМИ Великобритании, за прошлый 2022 год в стране обучили десять тысяч украинских военных, а в 2023 году планируется обучить еще 40 тысяч. Срок обучения на британских базах занимает от трех с половиной до четырех недель.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о судьбе одного из плененных бойцов ВСУ, который после подготовки в Великобритании был отправлен в бой практически без оружия и бронетехники в батальоне. Также в Британию недавно были отправлены солдаты ВСУ для обучения управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует в скором времени передать Киеву.