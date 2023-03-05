Спикер парламента Венгрии Кевер назвал ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине

Спикер парламента Венгрии назвал ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза и НАТО, поставляя Украине многомиллиардную помощь, сами стали участниками конфликта, считает председатель парламента Венгрии Ласло Кевер.

«Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные члены ЕС и НАТО являются участниками этого конфликта, хоть пока и не сражающимися», – заявил он в эфире телеканала HirTV.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег страны ЕС от отправки войск на Украину. Он отметил, что Европа шаг за шагом приближается к прямому участию в украинском конфликте, отправляя Киеву танки и другое вооружение. Обсуждение поставки Украине истребителей также втягивает Европу в конфликт, уточнил политик.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия – единственная страна ЕС и НАТО, которая не поддерживает продолжение конфликта на Украине.