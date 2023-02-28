Виктор Орбан предостерег страны ЕС от прямого вовлечения в украинский конфликт. Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег страны ЕС от отправки войск на Украину. Этой темы Орбан коснулся в понедельник 27 февраля, выступая на открытии весенней сессии национального парламента. Выступление главы венгерского правительства приводит издание Portfolio.

Орбан отметил, что Европа шаг за шагом приближается к прямому участию в украинском конфликте, отправляя Киеву танки и другое вооружение. Обсуждение поставки Украине истребителей также втягивает Европу в конфликт, уточнил Орбан.

«Если все так продолжится, найдутся те, кто пошлет войска», - выразил опасение Орбан, призвав депутатов венгерского парламента «не поддаваться на провокации» тех, кто «хочет втянуть» Венгрию в украинский конфликт.

Ранее Орбан отметил, что Венгрия - единственная страна ЕС и НАТО, которая не поддерживает продолжение конфликта на Украине. Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна собирается поддерживать экономические отношения с Россией и призвал союзников последовать этому примеру.

Напомним, Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил об уникальной возможности завершить украинский конфликт. Белорусский президент призвал Киев заключить мирный договор немедленно без предварительных условий, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы.

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