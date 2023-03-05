В США рассказали, почему скоро откажутся от Украины

Америка больше не может ждать успехов ВСУ на поле боя Фото: REUTERS

Запад будет в скором времени вынужден отказаться от поддержки Киева, заявил обозреватель Washington Times Майкл Маккена. По его словам, отказу способствует невнятная политика президента США и неудачи Киева на поле боя.

Маккен призвал команду президента США четко сформулировать, как и чем должен закончиться конфликт. По мнению обозревателя, неспособность администрации Байдена объяснить план действий и конечную цель должна серьезно настораживать. Он отметил, что непонимание избирателями четкой линии Вашингтона может привести к усталости налогоплательщиков от финансирования конфликта за границей, что грозит перечеркнуть все усилия военных и оставить Россию непобежденной.

Украинцам же, по мнению Маккена, не хватает хороших новостей с поля боя. При таких объемах военной поддержки Запада ВСУ не показывают никакого превосходства. Это означает, что настало время задуматься о прекращении огня и мирных переговорах.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что даже в ближайшем окружении Зеленского уже перестают верить в победу Украины, так например бывший советник главы офиса Зеленского Арестович призвал высокий риск поражения Украины в конфликте.