Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 марта 2023 14:04

В США рассказали, почему скоро откажутся от Украины

Обозреватель Washington Times Маккена: Вашингтон больше не может ждать победы ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Америка больше не может ждать успехов ВСУ на поле боя

Америка больше не может ждать успехов ВСУ на поле боя

Фото: REUTERS

Запад будет в скором времени вынужден отказаться от поддержки Киева, заявил обозреватель Washington Times Майкл Маккена. По его словам, отказу способствует невнятная политика президента США и неудачи Киева на поле боя.

Маккен призвал команду президента США четко сформулировать, как и чем должен закончиться конфликт. По мнению обозревателя, неспособность администрации Байдена объяснить план действий и конечную цель должна серьезно настораживать. Он отметил, что непонимание избирателями четкой линии Вашингтона может привести к усталости налогоплательщиков от финансирования конфликта за границей, что грозит перечеркнуть все усилия военных и оставить Россию непобежденной.

Украинцам же, по мнению Маккена, не хватает хороших новостей с поля боя. При таких объемах военной поддержки Запада ВСУ не показывают никакого превосходства. Это означает, что настало время задуматься о прекращении огня и мирных переговорах.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что даже в ближайшем окружении Зеленского уже перестают верить в победу Украины, так например бывший советник главы офиса Зеленского Арестович призвал высокий риск поражения Украины в конфликте.