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НовостиПолитика5 марта 2023 15:15

Wall Street Journal: ВСУ потеряли у Артемовска самые подготовленные подразделения

Они были разгромлены российскими войсками в течение нескольких последних месяцев
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ потеряли у Артемовска самые подготовленные подразделения

ВСУ потеряли у Артемовска самые подготовленные подразделения

Фото: REUTERS

Вооруженные сил России разгромили в районе Артемовска самые подготовленные подразделения украинской армии, рассказали офицеры ВСУ.

Как передает газета The Wall Street Journal, несколько наиболее подготовленных подразделений «были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы». Бригады ВСУ, находящиеся у Артемовска, отличаются по уровню подготовки, отмечается в сообщении. По словам одного из украинских командиров, российские войска захватили его из-за того, что находящийся рядом батальон покинул свой район без предупреждения.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе командир подразделения Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск.

Тем временем в Народной милиции ДНР заявили о полной зачистке от ВСУ железнодорожной станции «Ступки» на севере Артемовска.