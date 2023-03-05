YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Видеохостинг YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Об этом сообщили сами юмористы.

«5 марта наш YouTube-канал «Шоу ВиЛ» был удален. Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях и просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле думают западные политики», – сказано в Telegram-канале пранкеров.

Канал «Шоу ВиЛ» был удален из-за нарушений правил сообщества, уточняется в сообщении.

Напомним, в прошлом году канал Вована и Лексуса на YouTube был заблокирован после публикации видео пранка с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и бывшем главой МВД королевства Прити Пател.

Как писал сайт KP.RU, недавно Вован и Лексус разыграли бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, позвонив ему от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе беседы дипломат высказал мнение, что смена власти в России извне невозможна.