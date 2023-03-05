Шольц заявил о готовности Запада дать Украине гарантии безопасности после окончания конфликта Фото: REUTERS

Страны Запада готовы предоставить Украине определенные гарантии безопасности, но после окончания конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии после наступления мира. К этой точке мы еще не пришли», – сказал политик в интервью телеканалу CNN.

Как отметил глава правительства ФРГ, Запад не будет принимать решения об урегулировании конфликта за Киев. Вместе с тем он отметил, что основой мирных переговоров должен стать отвод Вооруженных сил России с Украины.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта, с Россией. По его словам, обещания гарантий безопасности «были бы важны» для Украины и боевого духа ее солдат, потому что подчеркнули бы «ощущение, что НАТО поддерживает их».