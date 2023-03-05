Шольц заявил о достижении Германией независимости от российских нефти и газа Фото: REUTERS

Германия стала независимой от поставок нефти, газа и угля из России, при этом для экономики страны не произошло ничего серьезного, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», – сказал он в эфире телеканала CNN.

Как отметил политик, Германии удалось добиться независимости от российских энергоносителей за счет наращивания объемов поставок сжиженного природного газа через европейские порты и строительства новых портов на северном побережье страны. Кроме того, напомнил Шольц, ФРГ использует большее количество угольных и атомных электростанций.

Напомним, в начале декабря 2022 года канцлер Германии заявил, что страна больше не полагается на российские энергоносители, указав также на стремление страны к независимости от поставок в перспективе.