Депутат Красов усомнился, что Сербия поставляет боеприпасы в Украину Фото: Александр КОЦ

В Госдуме отреагировали на новости, что Сербия поставляет оружие в Украину. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что Белград много лет сохраняет дружеские отношения с Россией и вряд ли собирается из разрывать. Но сейчас Сербия находится под сильным прессингом со стороны западных стран. Стране приходится непросто, тем не менее, стопроцентных фактов, что Белград поставляет боеприпасы Киеву – нет.

- Белград, являясь стратегическим партнером России, всегда поддерживал братские отношения, которые складывались веками. Сербы помнят, какую помощь им оказывала еще Российская империя, потом СССР и РФ сегодня, – отметил депутат в беседе с «Абзацем».

Если сербские боеприпасы и оказываются в зоне конфликта, то, по мнению парламентария, через другие страны во время торговли.

Ранее президент Сербии также опроверг эти факты, но он допустил, что перепродавать боеприпасы могут партнеры страны.

Так что они могут оказаться в зонах конфликта по всему миру.