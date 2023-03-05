Телеведущий Соловьев сообщил о попадании под обстрел в ДНР

Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР Фото: кадр из телепередачи

Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел при посещении расположения 155 бригады морской пехоты Вооруженных сил России под Угледаром.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Все обошлось. Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении, и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, их было немало», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Соловьев высказал мнение, что украинская сторона «страшно радуется» произошедшему. Телеведущий выразил надежду на тщательное разбирательство инцидента со стороны военной контрразведки и выяснения источника утечки информации о перемещениях журналиста.

Напомним, весной прошлого года съемочная группа «Первого канала» попала под обстрел в Мариуполе. В результате была ранена корреспондент Ирина Куксенкова.

В пятницу, 3 марта, ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.